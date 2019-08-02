الان تتابع “الشؤون الإسلامية” تستقبل أولى دفعات الحجاج من ذوي شهداء حادث نيوزيلندا الإرهابي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية ممثلةً بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، أُولى دفعات الضيوف من ذوي شهداء الحادث الإرهابي بالمسجدين في نيوزيلندا للحج هذا العام 1440هـ.

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