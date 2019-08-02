محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها وحرصاً على تحسين العلاقات التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بدأت مهلة التزام الشركات بتطبيق قرار توثيق العقود إلكترونياً لجميع موظفيها. ونشرت الوزارة "إنفوجرافيك" يبيّن الجدول الزمني للمهلة. 02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440 04:00 PM Advertisements "العمل": بدء مهلة التزام الشركات بتطبيق قرار توثيق العقود إلكترونياً "العمل": بدء مهلة التزام الشركات بتطبيق قرار توثيق العقود إلكترونياً أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها وحرصاً على تحسين العلاقات التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بدأت مهلة التزام الشركات بتطبيق قرار توثيق العقود إلكترونياً لجميع موظفيها. ونشرت الوزارة "إنفوجرافيك" يبيّن الجدول الزمني للمهلة. الكلمات المفتاحية ، "العمل": بدء مهلة التزام الشركات بتطبيق قرار توثيق العقود إلكترونياً ،

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