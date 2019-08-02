، العدّاء أسامة مسرحي يُتوَّج بفضية بطولة العالم ،

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تُوِّج عدّاء المنتخب السعودي لذوي الإعاقة أسامة مسرحي؛ بالميدالية الفضية لسباق 100 متر تصنيف 13 T "إعاقة بصرية"، اليوم, ضمن منافسات بطولة العالم للشباب لألعاب القوى لذوي الإعاقة التي انطلقت أمس في مدينة نتويل السويسرية، بمشاركة 42 دولة.
ونال مسرحي؛ الفضية بحلوله في المركز الثاني في السباق الذي جرى اليوم بزمن 80 : 12 ثانية, وهو زمن شخصي جديد له.
وأعرب مسرحي؛ عن سعادته بهذا الإنجاز وتسجيل الميدالية الفضية الثانية في بطولة العالم للسعودية بعد الأولى التي حققها أمس زميله علي النخلي؛ مؤكداً أن طموحه تحقيق المزيد من خلال هذه البطولة والبطولات المقبلة؛ حيث سيخوض غداً نهائي سباق 200 متر, فيما سيخوض علي النخلي؛ نهائي سباق 100 متر.
العدّاء أسامة مسرحي يُتوَّج بفضية بطولة العالموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-08-02
تُوِّج عدّاء المنتخب السعودي لذوي الإعاقة أسامة مسرحي؛ بالميدالية الفضية لسباق 100 متر تصنيف 13 T "إعاقة بصرية"، اليوم, ضمن منافسات بطولة العالم للشباب لألعاب القوى لذوي الإعاقة التي انطلقت أمس في مدينة نتويل السويسرية، بمشاركة 42 دولة.
ونال مسرحي؛ الفضية بحلوله في المركز الثاني في السباق الذي جرى اليوم بزمن 80 : 12 ثانية, وهو زمن شخصي جديد له.
وأعرب مسرحي؛ عن سعادته بهذا الإنجاز وتسجيل الميدالية الفضية الثانية في بطولة العالم للسعودية بعد الأولى التي حققها أمس زميله علي النخلي؛ مؤكداً أن طموحه تحقيق المزيد من خلال هذه البطولة والبطولات المقبلة؛ حيث سيخوض غداً نهائي سباق 200 متر, فيما سيخوض علي النخلي؛ نهائي سباق 100 متر.
02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
03:01 PM
لسباق 100 متر تصنيف 13 T "إعاقة بصرية"
تُوِّج عدّاء المنتخب السعودي لذوي الإعاقة أسامة مسرحي؛ بالميدالية الفضية لسباق 100 متر تصنيف 13 T "إعاقة بصرية"، اليوم, ضمن منافسات بطولة العالم للشباب لألعاب القوى لذوي الإعاقة التي انطلقت أمس في مدينة نتويل السويسرية، بمشاركة 42 دولة.
ونال مسرحي؛ الفضية بحلوله في المركز الثاني في السباق الذي جرى اليوم بزمن 80 : 12 ثانية, وهو زمن شخصي جديد له.
وأعرب مسرحي؛ عن سعادته بهذا الإنجاز وتسجيل الميدالية الفضية الثانية في بطولة العالم للسعودية بعد الأولى التي حققها أمس زميله علي النخلي؛ مؤكداً أن طموحه تحقيق المزيد من خلال هذه البطولة والبطولات المقبلة؛ حيث سيخوض غداً نهائي سباق 200 متر, فيما سيخوض علي النخلي؛ نهائي سباق 100 متر.
، العدّاء أسامة مسرحي يُتوَّج بفضية بطولة العالم ،
المصدر : الخليج 365
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