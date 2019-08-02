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محمد بن مسعود - الدمام - قلّد محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي؛ النقيب أحمد بن مسلم البلوي، رتبة "رائد"، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته، حيث هنّأه على الثقة الملكية.
وعبَّر "البلوي"؛ عن سعادته بهذه الترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل مزيدٍ من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440 03:38 PM
قلّد محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي؛ النقيب أحمد بن مسلم البلوي، رتبة "رائد"، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته، حيث هنّأه على الثقة الملكية.
وعبَّر "البلوي"؛ عن سعادته بهذه الترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل مزيدٍ من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
، محافظ حقل يقلّد "البلوي" رتبة "رائد" ،
المصدر : الخليج 365
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