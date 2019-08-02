، فيديو.. طائرة تتوقف في إشارة مرور وسط دهشة وإعجاب السائقين ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد هبوط يحبس الأنفاس في شارع مزدحم

لم يصدق السائقون أعينهم وهم يشاهدون طائرة تسير بجوارهم في شارع "باسيفيك أفينيو" بولاية واشنطن الأمريكية، والطيار يناور ببراعة؛ متفاديًا الاصطدام بأي مركبة، ثم يتوقف في النهاية في إشارة المرور الحمراء.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، ذكرت الشرطة الأمريكية، أمس الخميس، أن طائرة صغيرة هبطت اضطراريًّا في شارع يعج بالسيارات في ولاية واشنطن غربي البلاد.

وقد أجبر قائد طائرة من طراز "كي آر 2" على الهبوط الاضطراري، بعدما واجهته مشكلة في نظام الوقود الخاص بالطائرة.

وسجل فيديو هبوط الطائرة الصغيرة في الشارع، الشرطية الأمريكية "جوانا باتيست" أثناء دورية اعتيادية في مدينة باركلاند بولاية واشنطن، ثم نشرته على صفحتها على "تويتر".

وأثار الهبوط دهشة وإعجاب السائقين؛ خاصة قدرة الطيار على تأمين الهبوط في الشارع واستغلال الفراغات بين المركبات حتى يصل الأرض بسلام، ومن ثم التوقف عند إشارة المرور الحمراء.

وقال السائق دينيس ديسنر لتلفزيون محلي: إن الطائرة اقتربت من سيارته لدرجة اعتقد أنها ستصطدم به؛ لكن ذلك لم يحدث، وأضاف أنه ترجل من سيارته ليتأكد من أن الطيار بخير.

وفي النهاية، تحولت إشارة المرور إلى اللون الأخضر، وتحركت السيارات، وهنا هبط الطيار من طائرته، وساعده شرطي المرور على سحب الطائرة إلى مكان مخصص لتوقف السيارات على جانب الطريق.