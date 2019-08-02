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بدأت اليوم مرحلة قبول ملفات الترشحات للانتخابات الرئاسية في تونس، المزمع عقدها يوم 15 سبتمبر المقبل.
وتتواصل فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية حتى يوم 9 أغسطس المقبل.
يُذكر أن موعد الانتخابات الرئاسية تم تقديمه بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440 03:00 PM
عقدها يوم 15 سبتمبر المقبل
بدأت اليوم مرحلة قبول ملفات الترشحات للانتخابات الرئاسية في تونس، المزمع عقدها يوم 15 سبتمبر المقبل.
وتتواصل فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية حتى يوم 9 أغسطس المقبل.
يُذكر أن موعد الانتخابات الرئاسية تم تقديمه بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
، بـدء قبول ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس ،
المصدر : الخليج 365
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