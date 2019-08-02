، بـدء قبول ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقدها يوم 15 سبتمبر المقبل

بدأت اليوم مرحلة قبول ملفات الترشحات للانتخابات الرئاسية في تونس، المزمع عقدها يوم 15 سبتمبر المقبل.

وتتواصل فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية حتى يوم 9 أغسطس المقبل.

يُذكر أن موعد الانتخابات الرئاسية تم تقديمه بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.