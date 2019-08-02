أقوى عروض بنده وهايبر بنده في الفترة من 1 إلى 3 أغسطس

بدأت عروض بنده وهايبر بنده للثلاثة أيام الأولى من التخفيضات الأسبوعية من أمس الخميس الموافق 1 أغسطس إلى غدًا السبت الثالث من هذا الشهر، ويعد ذلك هو العرض الأول من العرضين التي اعتادت الشركة على طرحهما ليتخللا العرض الأسبوعي الرئيس،ي وهي ما انتهجته الأسواق ذات السمعة الطيبة في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر القليلة الأخيرة، وقد شهدت المنتجات المعروض لمدة 72 ساعة أو حتى نفاذ الكمية خصومات رائعة، تصل على بعضها إلى 50% كما أنها تميزت بالتنوع والجودة في ذات الوقت.

عروض بنده وهايبر بنده لمدة 3 أيام

شهدت التخفيضات التي طرحتها الشركة لهذه الأيام الثلاثة منتجات زماك المطهرة سواء للقضاء على الدهون أو الشحوم أو للتنظيف والتعقيم، وقد بلغ سعر العبوة الواحدة 9.95 ريال سعودي وتستكمل عروض بنده تركيزها على أدوات التنظيف والمنظفات من خلال سلك موج الأسفنجي، وعبوات فانيش لغسيل الصحون أو لإزالة البقع من الملابس والمنسوجات المختلفة، وأوراق التنشيف فاين، وكان للسلع الغذائية تواجد أيضًا في عروض هايبر بنده وعلى رأسها دجاج ساديا الذي يعشقه الجميع في الشواء، والفواكه المختلفة مثل الموز والبرتقال والخوخ الأسباني والتركي والمانجو المصري المسكر والجريب فروت والكيوي، هذا وهناك العديد من المنتجات الأخرى تضمنتها العروض التي سوف تستمر لثلاثة أيام قادمة.

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