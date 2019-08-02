أطلقت الهيئة العامة للعقار، منصة إلكترونية لتقديم معلومات عن متوسط أسعار العقارات، بشكل تجريبي لعدد من المختصين، تمهيداً لإطلاقها بشكل رسمي لعموم المواطنين والمقيمين، وذلك للحد من التلاعب في أسعار العقارات. وأكدت الهيئة وفقاً لـ”الوطن” أن استراتيجيتها ترتكز على توفير شفافية في السوق العقارية وبناء قدرات القطاع وتحفيز الاستثمار فيه، حيث تحرص على دعوة المكاتب العقارية بمختلف أنحاء المملكة للالتزام بمعايير الهيئة لتطوير الخدمات العقارية.
وأشارت إلى أنها تعمل مع عدد من الجهات ذات العلاقة على تحسين جودة البيانات ودقة المعلومات في السوق العقارية، وفرض الرقابة عليها، وضمان فعاليتها وجودتها، ورفع مستوى الشفافية والحد من المعلومات غير الدقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة العامة للعقار تطلق منصة إلكترونية لمنع التلاعب بأسعار العقارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.