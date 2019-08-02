“التجارة” تشهر بمواطن وثلاثة وافدين لإدانتهم في جريمة تستر بالرياض

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن وثلاثة وافدين من الجنسية الباكستانية، عقب صدور حكم قضائي بإدانتهم في جريمة تستر تجاري. وجاء التشهير بالمواطن بعد ثبوت تورطه في تمكين الوافدين الثلاثة من مزاولة النشاط باستخدام سجله التجاري، والعمل لحسابهم الخاص بورشة للحدادة في الرياض.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً بفرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 40 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وكذلك إبعاد للمتستر عليهم من المملكة ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
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