البرهان يمنح الملحق العسكري السعودي بالخرطوم وسام النيلين

منح رئيس المجلس العسكري الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، وسام النيلين من الطبقة الثانية، للملحق العسكري السعودي المنتهية فترة عمله بالسودان العميد الركن إبراهيم عثمان العمير؛ وذلك تقديرًا لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية ودفع وتطوير علاقات التعاون العسكري بين البلدين.

وجرت مراسم التكريم –وفقًا لوكالة السودان للأنباء (سونا)- على يد رئيس الأركان المشتركة المكلف الفريق الأول الركن محمد عثمان الحسين، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم علي بن حسن جعفر، والمفتش العام الفريق الأول البحري الركن عبدالله المطري الفرضي.

وكان السودان أعلن أمس الخميس، وصول الدفعة الأولى من المساعدات الزراعية السعودية إلى ميناء بورتسودان، وتبلغ 25 ألف طن من السماد الزراعي، في إطار الدعم السعودي للإنتاج الزراعي بالبلاد.

وقال والي البحر الأحمر المكلف عصام عبدالفراج، إن الشحنة التي وصلت تعتبر الدفعة الأولى من دعم مدخلات الإنتاج الزراعي، موضحًا أن هناك 25 ألف طن أخرى من السماد الزراعي في طريقها إلى الميناء.

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وأودعت السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، 250 مليون دولار في بنك السودان المركزي لدعم مركزه المالي.

وأشارت وزارة المالية السعودية، في بيان لها –وفقًا لوكالة رويترز للأنباء- إلى أن الوديعة السعودية تهدف إلى تخفيف الضغط عن الجنيه السوداني وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.

وجاءت المنحة السعودية للسودان ضمن حزمة مساعدات بالمشاركة مع دولة الإمارات، قيمتها 500 مليون دولار، تم الإعلان عنها في أبريل الماضي؛ حيث تعهد البلدان بمساعدة قيمتها الإجمالية ثلاثة مليارات دولار، مع تخصيص الباقي للوقود والقمح والدواء.