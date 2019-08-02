السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف 53 مهاجراً غير شرعي



تونس 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس

أوقف الأمن التونسي 53 مهاجراً غير شرعي، في مدينتي المهدية وصفاقس شرق وجنوب تونس.

وأوضح المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الجبابلي، إن عدداً منهم يحمل جنسيات إفريقية مختلفة، مشيراً إلى أن من بينهم 8 فتيات.

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13:28ت م

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