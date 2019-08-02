CNN: المملكة أعطت مؤشرات واضحة للمساواة بين الجنسين

2019-08-02

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

حظيت القرارات الجديدة بتغيير قوانين الوصاية على المرأة بترحيب شديد على مستوى العالم، لاسيما وأنها تأتي في إطار التغييرات الاجتماعية التي تسعى المملكة من خلالها لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، بما يخدم تحقيق أهداف رؤية 2030 الشاملة للاقتصاد.

وقالت شبكة CNN الأمريكية في تعليقها على القرارات الجديدة، إن السماح للنساء في المملكة بحمل جوازات سفر والذهاب إلى الخارج دون موافقة ولي الأمر، هو تحول في السياسة يمثل تخفيفًا كبيرًا للقيود التي كانت مفروضة على المرأة، بما يعني مزيدًا من المشاركة في المجتمع.

امتداد للإصلاح

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وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن هذه الإصلاحات جزء من خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحديث المملكة وتخفيف القانون الاجتماعي ، وهي إجراءات تتماشى مع النسق العام للإصلاحات التي قدمتها المملكة على المستوى الاجتماعي.

مؤشرات واضحة

وأبرزت الشبكة الأمريكية حديث الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، والتي أكدت عبر تغريدة أن رفع الحظر على السفر واستخراج جواز السفر يمثل علامة على “التزام البلاد الواضح بالمساواة بين الجنسين”.

ويعكس ترشيح ريما بنت بندر لتولي الحقيبة الدبلوماسية للمملكة في الولايات المتحدة، مؤشرات خطة الأمير محمد بن سلمان لزيادة عدد النساء في القوى العاملة في السنوات الأخيرة، حيث سُمح للنساء بمزيد من الوظائف وحتى في مناصب حكومية عليا.