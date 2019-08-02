هل تمنع العمالة المنزلية دعم حساب المواطن؟

2019-08-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على المعايير التي يتمّ على أساسها دراسة أهلية الأشخاص للحصول على الدعم من البرنامج.

ورداً على سؤال حول منع دعم حساب متابعات الخليج 365 عمّن لديه عمالة منزلية على كفالته قالت خدمة العملاء في البرنامج : لا تؤثر العمالة المنزلية على الدعم، ويُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

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وأشار حساب متابعات الخليج 365 إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي: (هنا).

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.