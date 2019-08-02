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2019-08-02 تدني الرؤية على نجران حتى الـ11 مساء متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران اليوم، من تكون سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المنطقة، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.









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