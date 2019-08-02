الان تتابع شرطة الرياض: القبض على 3 مواطنين سلبوا إيرادات محطة وقود في السويدي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض – وكالات – الخليج 365
أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه تم كشف هوية شخصين ملثمين، من ضمن ثلاثة أشخاص اعتدوا على عمال محطة وقود بحي السويدي، غرب العاصمة الرياض، وسلبوا ما بحوزتهم من إيراداتٍ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض “ساطور”.
كانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء اعتداء شخصين ملثمين على عمال محطةٍ للوقود بحي السويدي.
وأضاف أن التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن كشف هوية الجناة والقبض عليهم، وهم ثلاثة في العقد الثاني من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم اتضح تورطهم بارتكاب ثلاث جرائم سلب أخرى بأسلوب مماثل، حيث جرى إيقافهم واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهم.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إن ذلك يؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
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