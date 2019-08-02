شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة»: وصول أكثر من 1.4 مليون حاج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)@abdulaziz

كشف التقرير الإحصائي الصادر من مركز المتابعة والمراقبة والتحكم والقياس التابع لوزارة الحج والعمرة عن وصول 1,405,645 حاجًّا وحاجة إلى المملكة لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وأوضح التقرير الإحصائي أن عدد الحجاج القادمين عبر المنافذ الجوية حتى فجر أمس (الخميس) 1,308,265حاجًّا، فيما وصل نحو 81,472 حاجًّا عبر المنافذ البرية، في حين وصل عبر المنافذ البحرية 15,905 حجاج، منهم 1,205,611 حاجًا في مكة المكرمة، و200,001 حاج في المدينة المنورة.

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وأفاد التقرير بأن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة استقبل أعلى نسبة من حجاج الخارج بعدد 608,445 حاجًّا، في حين استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 589,445 حاجًّا وحاجّة، و استقبلت المنافذ المتقدمة الخاصة بمبادرة طريق مكة ما مجموعه 153,298حاجًّا، منهم 58,306 حجاج قدموا من مطار جاكرتا، و 47,415 حاجاً من مطار دكا، و 29,770 حاجاً من مطار كوالالمبور، و 15,908 حجاج من مطار إسلام آباد، و 1,899 حاجاً من مطار تونس، في حين استقبل ميناء جدة الإسلامي 15,908حجاج.

وقد بدأت الوزارة والجهات المشاركة في منظومة خدمات الحجاج في استقبال ضيوف الرحمن منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة عبر منافذ المملكة المختلفة البرية والبحرية والجوية، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة برعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة وعبر مركز المتابعة والمراقبة والتحكم والقياس تقدم إحصائيات عن حركة الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ، من خلال مؤشرات أداء عالية الدقة بهدف تحقيق تزامن مباشر لأعمال كل القطاعات العاملة في منظومة الحج، وكل ما يخص ضيوف الرحمن وأماكن تواجدهم وتنقلاتهم بما ينعكس على توفير الخدمات وتقديم كافة التسهيلات وتقليص زمن تنفيذ الإجراءات للوصول إلى أعلى مستوى من الخدمة لحجاج بيت الله الحرام.