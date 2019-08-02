، "مدني المدينة" تكثّف استعداداتها لموسم حج ١٤٤٠هـ ،

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تسعى المديرية العامة للدفاع المدني، ممثلة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة، إلى تسخير إمكانياتها البشرية والآلية كافة؛ للحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وزوّار المسجد النبوي الشريف، خلال مدة إقامتهم بالمدينة المنوّرة في أثناء موسم حج ١٤٤٠.
وقال مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي: انتهت جميع الاستعدادات الخاصة لتنفيذ خطة تدابير الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ خلال موسم الحج التي تضمنتها الخطة المعتمدة من الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنوّرة ورئيس لجنة الحج بالمدينة المنوّرة، وبإشرافٍ من مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو.
وأشار إلى متابعة جميع مساكن الحجاج بالمدينة المنوّرة والتأكّد من شروط السلامة ورصد المخالفات وتطبيق العقوبات على المخالفين لذلك من خلال القيام بجولات تفتيشية مفاجئة يتم تنفيذها من قِبل الجهات الرقابية والمعنية بإسكان الحجاج.
وأضاف: بناءً على خطة حج موسم هذا العام ١٤٤٠، تمّت تهيئة ٥٨ وحدة دفاع مدني بالمنطقة؛ تساندها ١١ وحدة موسمية؛ منها: سبعة مراكز موسمية على الطرق الخارجية التي يسلكها الحجاج من والى المدينة، وأربع وحدات داخلية بالمنطقة المركزية، مدينة استقبال حجاج البر، حجاج البحر، ووحدة الطيران العمودي.
وأردف "الحربي": الخطة تتضمن تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة التوعوية منها توزيع النشرات، وتركيب عدد من اللوحات الإرشادية بالأماكن التي يرتادها الحجاج، إضافة إلى توزيع عدد من الأفلام الموجّهة للحجاج وبلغات مختلفة.
وقدّم شكره وامتنانه لأمير منطقة المدينة المنوّرة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنوّرة، ونائبه، على ما يُقدَّم من دعمٍ لجهاز الدفاع المدني؛ ما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440 01:47 PM
تسخير الإمكانيات البشرية والآلية لضمان سلامة الحجاج
تسعى المديرية العامة للدفاع المدني، ممثلة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة، إلى تسخير إمكانياتها البشرية والآلية كافة؛ للحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وزوّار المسجد النبوي الشريف، خلال مدة إقامتهم بالمدينة المنوّرة في أثناء موسم حج ١٤٤٠.
وقال مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي: انتهت جميع الاستعدادات الخاصة لتنفيذ خطة تدابير الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ خلال موسم الحج التي تضمنتها الخطة المعتمدة من الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنوّرة ورئيس لجنة الحج بالمدينة المنوّرة، وبإشرافٍ من مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو.
وأشار إلى متابعة جميع مساكن الحجاج بالمدينة المنوّرة والتأكّد من شروط السلامة ورصد المخالفات وتطبيق العقوبات على المخالفين لذلك من خلال القيام بجولات تفتيشية مفاجئة يتم تنفيذها من قِبل الجهات الرقابية والمعنية بإسكان الحجاج.
وأضاف: بناءً على خطة حج موسم هذا العام ١٤٤٠، تمّت تهيئة ٥٨ وحدة دفاع مدني بالمنطقة؛ تساندها ١١ وحدة موسمية؛ منها: سبعة مراكز موسمية على الطرق الخارجية التي يسلكها الحجاج من والى المدينة، وأربع وحدات داخلية بالمنطقة المركزية، مدينة استقبال حجاج البر، حجاج البحر، ووحدة الطيران العمودي.
وأردف "الحربي": الخطة تتضمن تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة التوعوية منها توزيع النشرات، وتركيب عدد من اللوحات الإرشادية بالأماكن التي يرتادها الحجاج، إضافة إلى توزيع عدد من الأفلام الموجّهة للحجاج وبلغات مختلفة.
وقدّم شكره وامتنانه لأمير منطقة المدينة المنوّرة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنوّرة، ونائبه، على ما يُقدَّم من دعمٍ لجهاز الدفاع المدني؛ ما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
، "مدني المدينة" تكثّف استعداداتها لموسم حج ١٤٤٠هـ ،
المصدر : الخليج 365
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