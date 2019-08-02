، مهتم بالطقس: ستنخفض الحرارة ويخف لهيبها اعتباراً من الغد ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الربيعان" يتوقّع تحسناً في الأجواء خلال الأسبوع المقبل

توقّع المُهتم بالطقس صالح الربيعان؛ أنه بدءاً من يوم غد السبت، ستتراجع موجة الحر على معظم مناطق السعودية، حيث ستسود أجواءٌ طيبة خلال الأسبوع المقبل.

وقال "الربيعان": خلال اليومين المقبلين ستخف الموجة الحارة التي أثّرت طوال الأسبوع الماضي، فبداية من غد السبت، ستنخفض الحرارة على معظم المناطق، ونعيش أسبوعاً كاملاً تكون الأجواء فيه مقبولة، والأجواء ستطيب ليلاً ويخف لهيب الحر في النهار عكس ما كان عليه الحال في الأسبوع الماضي.