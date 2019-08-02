- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
توقّع المُهتم بالطقس صالح الربيعان؛ أنه بدءاً من يوم غد السبت، ستتراجع موجة الحر على معظم مناطق السعودية، حيث ستسود أجواءٌ طيبة خلال الأسبوع المقبل.
وقال "الربيعان": خلال اليومين المقبلين ستخف الموجة الحارة التي أثّرت طوال الأسبوع الماضي، فبداية من غد السبت، ستنخفض الحرارة على معظم المناطق، ونعيش أسبوعاً كاملاً تكون الأجواء فيه مقبولة، والأجواء ستطيب ليلاً ويخف لهيب الحر في النهار عكس ما كان عليه الحال في الأسبوع الماضي.
02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440 01:42 PM
"الربيعان" يتوقّع تحسناً في الأجواء خلال الأسبوع المقبلمهتم بالطقس: ستنخفض الحرارة ويخف لهيبها اعتباراً من الغد
توقّع المُهتم بالطقس صالح الربيعان؛ أنه بدءاً من يوم غد السبت، ستتراجع موجة الحر على معظم مناطق السعودية، حيث ستسود أجواءٌ طيبة خلال الأسبوع المقبل.
وقال "الربيعان": خلال اليومين المقبلين ستخف الموجة الحارة التي أثّرت طوال الأسبوع الماضي، فبداية من غد السبت، ستنخفض الحرارة على معظم المناطق، ونعيش أسبوعاً كاملاً تكون الأجواء فيه مقبولة، والأجواء ستطيب ليلاً ويخف لهيب الحر في النهار عكس ما كان عليه الحال في الأسبوع الماضي.
، مهتم بالطقس: ستنخفض الحرارة ويخف لهيبها اعتباراً من الغد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مهتم بالطقس: ستنخفض الحرارة ويخف لهيبها اعتباراً من الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.