محمد بن مسعود - الدمام - مخزّنة في بيئة غير صالحة وبطرق عشوائية أسفرت حملة نفّذتها أمانة العاصمة المقدّسة؛ ممثلة في بلدية العمرة الفرعية، عن ضبط مستودع عشوائي مخالف يحتوي على عبوات مياه الشرب مخزّنة بكميات كبيرة. وتبيّن أن المستودع يستغل من قِبل القائمين عليه لتخزين العبوات في بيئة غير صحية وغير آمنة، بطرق عشوائية مخالفة غير مستوفية للاشتراطات الصحية. واتخذت الإجراءات اللازمة بحسب الأنظمة البلدية. 02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440 01:11 PM Advertisements مخزّنة في بيئة غير صالحة وبطرق عشوائية مكة .. ضبط مستودع داخله كميات كبيرة من عبوات مياه الشرب مكة .. ضبط مستودع داخله كميات كبيرة من عبوات مياه الشرب أسفرت حملة نفّذتها أمانة العاصمة المقدّسة؛ ممثلة في بلدية العمرة الفرعية، عن ضبط مستودع عشوائي مخالف يحتوي على عبوات مياه الشرب مخزّنة بكميات كبيرة. وتبيّن أن المستودع يستغل من قِبل القائمين عليه لتخزين العبوات في بيئة غير صحية وغير آمنة، بطرق عشوائية مخالفة غير مستوفية للاشتراطات الصحية. واتخذت الإجراءات اللازمة بحسب الأنظمة البلدية. الكلمات المفتاحية ، مكة .. ضبط مستودع داخله كميات كبيرة من عبوات مياه الشرب ،

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