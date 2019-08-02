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ثمَّن عضو مجلس النواب الأردني النائب حابس الفايز؛ الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في خدمة ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام.
وعبّر الفايز؛ عن شكره وتقديره للمملكة قيادةً وشعباً؛ نظير الخدمات والتسهيلات التي تقدم لضيوف الرحمن؛ لتمكينهم من أداء فريضة الحج على أكمل وجه.
وأشاد بجهود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي، ومنسوبي السفارة؛ لجهودهم في توثيق العلاقات بين البلدين الشقيقين.
02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440 01:02 PM
خدمات وتسهيلات لتمكين الحجيج من أداء الفريضة على أكمل وجه
ثمَّن عضو مجلس النواب الأردني النائب حابس الفايز؛ الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في خدمة ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام.
وعبّر الفايز؛ عن شكره وتقديره للمملكة قيادةً وشعباً؛ نظير الخدمات والتسهيلات التي تقدم لضيوف الرحمن؛ لتمكينهم من أداء فريضة الحج على أكمل وجه.
وأشاد بجهود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي، ومنسوبي السفارة؛ لجهودهم في توثيق العلاقات بين البلدين الشقيقين.
، نائب أردني يُثمّن جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن ورعايتهم ،
المصدر : الخليج 365
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