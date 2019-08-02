، مليون ريال غرامة لراصدي الطقس دون ترخيص .. ضمن نظام الأرصاد الجديد ،

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دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهتمين بمجال الأرصاد، إلى الاطلاع على مسودة مشروع نظام الأرصاد الجديد، وإبداء الآراء والملاحظات عبر بريدها الخاص.
وتضمن "مشروع نظام الأرصاد"، الذي طرحته وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر بوابتها الإلكترونية للمختصين والمهتمين لإبداء الرأي حوله، أن تكون الغرامة حتى مليون ريال عقوبة لممارسي رصد الطقس دون الحصول على ترخيص.
وجاء المشروع في 19 مادة، ونصت المادة الـ 16 على معاقبة كل مَن يقوم بممارسة أيٍّ من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي، بالسجن مده لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليونَي ريال.
وتشمل العقوبات، مصادرة المضبوطات محل المخالفة، وفرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدّده الحكم، ومضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف عند تكرار المخالفة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ المخالفة السابقة.
وتضمنت كذلك، التشهير بالمخالف بعد اكتساب الحكم صفة الشرعية، وذلك بنشر الحكم في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامة المخالف وفي حال تعذر ذلك ينشر الحكم في صحيفة تصدر في أقرب منطقة لمكان إقامته.
وقالت الوزارة: يسرنا التشاور مع ذوي الاختصاص في مجال الأرصاد والمهتمين بالمجال، وذلك من خلال إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على النظام التالي:
https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/EnvironmentAgency/Topics/Pages/Mtrolgicsys.aspx
02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440 01:09 PM
"البيئة" دعت المهتمين للاطلاع على مسودة المشروع وإبداء الآراء والملاحظات
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهتمين بمجال الأرصاد، إلى الاطلاع على مسودة مشروع نظام الأرصاد الجديد، وإبداء الآراء والملاحظات عبر بريدها الخاص.
وتضمن "مشروع نظام الأرصاد"، الذي طرحته وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر بوابتها الإلكترونية للمختصين والمهتمين لإبداء الرأي حوله، أن تكون الغرامة حتى مليون ريال عقوبة لممارسي رصد الطقس دون الحصول على ترخيص.
وجاء المشروع في 19 مادة، ونصت المادة الـ 16 على معاقبة كل مَن يقوم بممارسة أيٍّ من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي، بالسجن مده لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليونَي ريال.
وتشمل العقوبات، مصادرة المضبوطات محل المخالفة، وفرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدّده الحكم، ومضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف عند تكرار المخالفة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ المخالفة السابقة.
وتضمنت كذلك، التشهير بالمخالف بعد اكتساب الحكم صفة الشرعية، وذلك بنشر الحكم في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامة المخالف وفي حال تعذر ذلك ينشر الحكم في صحيفة تصدر في أقرب منطقة لمكان إقامته.
وقالت الوزارة: يسرنا التشاور مع ذوي الاختصاص في مجال الأرصاد والمهتمين بالمجال، وذلك من خلال إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على النظام التالي:
https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/EnvironmentAgency/Topics/Pages/Mtrolgicsys.aspx
، مليون ريال غرامة لراصدي الطقس دون ترخيص .. ضمن نظام الأرصاد الجديد ،
المصدر : الخليج 365
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