محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان منح رئيس المجلس العسكري الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان؛ وسام النيلين من الطبقة الثانية للملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى السودان العميد الركن إبراهيم عثمان العمير؛ بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان. وجرت مراسم التكريم، أمس، بمقر وزارة الدفاع في السودان، على يد رئيس الأركان المشتركة المكلّف الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين؛ بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر. 02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440 01:06 PM بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان Advertisements الخرطوم .. "البرهان" يمنح الملحق العسكري السعودي وسام النيلين الخرطوم .. "البرهان" يمنح الملحق العسكري السعودي وسام النيلين منح رئيس المجلس العسكري الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان؛ وسام النيلين من الطبقة الثانية للملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى السودان العميد الركن إبراهيم عثمان العمير؛ بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان. وجرت مراسم التكريم، أمس، بمقر وزارة الدفاع في السودان، على يد رئيس الأركان المشتركة المكلّف الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين؛ بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر. الكلمات المفتاحية ، الخرطوم .. "البرهان" يمنح الملحق العسكري السعودي وسام النيلين ،

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