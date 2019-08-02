اتهم مواطن أحد المستشفيات الخاصة بجدة بالإهمال وارتكاب خطأ طبي أدى لتدهور الحالة الصحية لزوجته بعد إجراء عملية لحمية وفطريات والتهابات في الجبهة، فيما بدأت صحة جدة التحقيق حول الشكوى. وقال المواطن إن زوجته خضعت للعملية بالمستشفى غير أن حالتها تدهورت، متهماً المستشفى بالتسبب في تعرضها لعدة مضاعفات من بينها الإصابة بضيق في التنفس إلى جانب معاناتها نفسياً، مطالباً وفقاً لصحيفة “سبق” بفتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة المستشفى.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم “صحة جدة” عبدالرحمن الصحفي أن الإدارة المختصة تحفظت على الملف الطبي للمريضة، واستدعت الطاقم الطبي الذي أجرى العملية وأخذت أقواله تمهيداً لإحالة المعاملة إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة للبت فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يتهم مستشفى خاصاً بارتكاب خطأ أدى لتدهور حالة زوجته .. “وصحة جدة” تحقق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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