“الاستقدام” تنسق لخفض الغرامة إلى 500 ريال.. وتنتظر موافقة الوزير

كشف الفريق التشاوري الذي يضم 20 عضواً يمثلون كل مكاتب الاستقدام في المملكة، عن الانتهاء من مناقشة فسخ العقد، وغرامة التأخير ومدة العقد الثلاثاء الماضي، وبانتظار موافقة الوزير. وقال الفريق التشاوري، حسب “عكاظ”، إنه يريد مناقشة خفض غرامة استقبال العمالة المنزلية من المطار، لتكون 500 ريال بدلاً من 5 آلاف ريال، في 30 سبتمبر المقبل، بعد التنسيق مع وكالتي التفتيش والعمالية.

وأكد الفريق أنه حصر أغلب مشكلات (مساند)، التقنية والمالية أو التنظيمية للبرنامج والرفع بها لوزارة العمل للبت فيها والتحقق منها، لافتاً إلى أنه من المتوقع عقد ورشة بهذا الخصوص في 20 أغسطس الجاري، مشيراً إلى أنه يعمل على حفظ حقوق جميع الأطراف التعاقدية وتحسين وتطوير قطاع الاستقدام. وذكرت مصادر أن فسخ العقد المنصوص عليه في العقد الموحد الجديد يتضمن إمكانية الفسخ للطرفين خلال الـ5 أيام الأولى من التعاقد مجاناً، فيما تخصم في الشهر الأول 10% للطرفين، والشهر الثاني 20% للطرفين، والشهر الثالث 30% للطرفين. وأضافت أن الاقتراحات المتداولة بخصوص غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد الموحد الجديد 30% في حال عدم وصول العمالة في خلال 90 يوماً، و20% بعد 120 يوماً، و30% بعد 150 يوماً، مشيرة إلى أن مكاتب الاستقدام لا تعترض على مدة العقد البالغة 90 يوماً.