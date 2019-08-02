قالت مصادر إن قاضيا بمحكمة الأحوال الشخصية في الرياض أنصف مواطنة بفسخ عقد نكاحها، بعد أن تقدّمت للمحكمة بدعوى تطالب فيها بتطليقها من زوجها، بسبب سلوكه السيِئ وطردها من المنزل وهجرها تسع سنوات. وكشفت المدعية في دعواها أنها وعلى الرغم من أنها أحسنت عشرته وأنجبت منه ستة أولاد إلا أنه تركهم دون نفقة ولا مأوى، وفي الجلسة الأولى للمحاكمة تغيب الزوج بلا عذر رغم إبلاغه رسميا.
كما حضرت المدعية فيما غاب المدعى عليه أو من يمثله في الجلسة الثانية، وبعد تأكد القاضي من صحة بينة المدعية أصدر قرارا بفسخ نكاح المرأة عن زوجها. وقرر القاضي فسخ عقد نكاح المرأة، بناء على صحة ما جاء في دعواها، ولما قرره القضاء من أن الضرر يزال ولأن بقاء المرأة في عقد الزوجية مع انقطاع المدعى عليه عنها وعدم تواصله معها أو تركه أي مال تنفق منه على نفسها وعلى أولادها كل ذلك ألحق ضرراً بالغاً بها ولأن الضرر في الشريعة مرفوع.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما طردها من المنزل وهجرها 9 سنوات دون نفقة .. محكمة في الرياض تفسخ عقد نكاح امرأة من زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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