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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، أثناء زيارته لإحدى المدارس في لندن عام 1954، حينما كان وزيراً للمعارف.
وأظهرت الصورة الملك فهد، وهو يجلس أمام طاولة في أحد الفصول بين الطلاب، ويستمع لشرح مديرة المدرسة عن طاولات الدراسة الحديثة، التي يستخدمونها.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة للملك فهد حينما كان وزيراً للمعارف أثناء جلوسه في أحد الفصول الدراسية بلندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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