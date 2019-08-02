اخبار السعوديه

صورة نادرة للملك فهد حينما كان وزيراً للمعارف أثناء جلوسه في أحد الفصول الدراسية بلندن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، أثناء زيارته لإحدى المدارس في لندن عام 1954، حينما كان وزيراً للمعارف.

وأظهرت الصورة الملك فهد، وهو يجلس أمام طاولة في أحد الفصول بين الطلاب، ويستمع لشرح مديرة المدرسة عن طاولات الدراسة الحديثة، التي يستخدمونها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة للملك فهد حينما كان وزيراً للمعارف أثناء جلوسه في أحد الفصول الدراسية بلندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا