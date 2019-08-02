بعد 5 سنوات من إطلاقه على iOS تطبيق Post-it متاح الآن على أندرويد

:



.

أعلن القائمون على تطبيق Post-it الرائع عن توفّره لنظام تشغيل أندرويد، وذلك بعد أن كان متاحًا على iOS لسنوات.

حيث سيُتيح هذا التطبيق الجديد، إمكانية استيراد المحتوى المكتوب للملاحظات اللاصقة المعروفة باسم “ملاحظة Post-it”.

ومن ثم تكميلها والتعديل عليها عبر الهاتف، كذلك تنظيمها في مجموعات ومشاركتها مع الآخرين بتنسيقات متعددة.

وكما أشرنا، لا يعد هذا شيئًا جديدًا نظرًا لأن تطبيق iOS الخاص بالشركة موجود منذ حوالي نصف عقد، ولكن الآن أصبح متاح على النظام الأكبر في العالم.

بدوره، يأتي تطبيق Post-it بواجهة سلسلة سهلة الاستخدام للغاية، بحيث من خلالها يتم تنظيم المحتوى، والاستراد عبر كاميرا الهاتف “المسح”.

ومن نفس الواجهة يمكن نقل الملاحظات إلى مجموعات وإعادة تسميتها،فضلًا عن خلط المحتوى على شكل شبكة أو على شكل حر.

Advertisements

كذلك يمكن إضافة العناصر أو دمجها أو إزالتها بالطريقة التي تراها مناسبة، ويمكنك مشاركة النتائج النهائية مع الآخرين مباشرة.

أيضًا، تتضمن التنسيقات الخاصة بالمشاركة ما يلي “PDF، صورة ، إكسل، باوربونت، ملف مضغوط وأكثر.

أو حتى مزامنة الملاحظة مع الخدمات السحابية أمثال دروب بوكس وجوجل درايف وأكثر.

أخيرًا، تطبيق Post-it متاح للتحميل بشكل مجاني وكامل، وبدون أي إعلانات مزعجة، لتحميله انتقل الى صفحته من على متجر جوجل بلاي من هنا، على أن يدعم أندرويد 7.0 فأحدث.

