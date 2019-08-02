الربيعان: انحسار الموجة الحارة.. وأجواء مقبولة بداية من السبت

توقَّع المهتم بشؤون المناخ صالح الربيعان، اليوم الجمعة، انحسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة؛ بداية من غدٍ السبت.

وقال الربيعان- عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر-: «خلال اليومين المقبلين ستخف الموجة الحارة، التي أثرت علينا طوال الأسبوع الماضي».

وتابع قائلًا: «إنه بداية من غدٍ السبت، ستنخفض الحرارة على معظم المناطق ونعيش أسبوعًا كاملًا تكون فيه الأجواء مقبولة، وتطيب الأجواء ليلًا ويخف لهيب الحر في النهار، الذي عانينا منه الأسبوع الماضي».

من جانبه، توقَّع المهتم بالأحوال الجوية أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، خريطة الأمطار ليوم الجمعة وأماكنها، قائلًا- عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- إنه متوقع فرص أمطار متفاوتة قد تصل إلى غزيرة، مصحوبة بالبرديات خلال ظهيرة ومساء اليوم الجمعة، وذلك على أجزاء من غرب منطقة نجران، وأجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وقد تمتد الفرصة بشكل أخف نحو أجزاء من محافظة الطائف، خصوصًا جنوبها.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الجمعة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية؛ يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر وأجزاء من منطقة نجران.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الطقس سيبقى من حار إلى شديد الحرارة، يُصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة على المنطقة الشرقية.

وأوضحت الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون من شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.