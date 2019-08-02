خطة متكاملة للهلال الأحمر لتغطية جميع فعاليات «موسم الطائف»

أوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف، أن الهيئة كثفت استعداداتها ووضعت خطتها للمشاركة في «موسم الطائف».

وذكر الثبيتي أن الإدارات المشاركة بالموسم من الهيئة هي إدارة الإسعاف والقيادة الميدانية وإدارة التطوع والتموين الطبي؛ حيث قامت الهيئة بوضع خطتها المتكاملة؛ لتغطية جميع الفعاليات المتعلقة بموسم الطائف والمتوقع أن تشهد إقبالًا، وذلك لتقديم الخدمة اللازمة لمحتاجيها.

وأضاف: «شاركت الهيئة في يومها الأول بأربعة مشرفين و6 مسعفين و46 متطوعًا ومتطوعة وثلاث سيارات إسعاف وعربتي قولڤ، وذلك في ثلاثة مواقع أساسية تمثلت في سوق عكاظ ومنتزه الردف وساحة البيد في الشفاء.

ومنذ انطلاق الفعاليات، في يومها الأول، باشرت الهيئة مهامها وتمركزت في مواقعها المذكورة، فيما تعاملت مع عدد من الحالات البسيطة بتقديم الخدمة اللازمة لهم.

وأوضح مدير إدارة التطوع غالب الحارثي أن فريق التطوع بمحافظة الطائف سيشارك في المواقع المذكورة بتقديم خدماته الإسعافية، إضافة إلى خدمة رعاية الأطفال التائهين في سوق عكاظ.