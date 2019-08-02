100 مشارك في ملتقى متطوعي الهلال الأحمر بموسم الطائف

2019-08-02

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة التطوع ملتقى تعريفياً لمتطوعيها؛ وذلك بالتعاون مع مستشفى الصحة النفسية.

وقد أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف أن إدارة التطوع عملت على هذا البرنامج؛ وذلك من ضمن الخطط التي وضعتها من أجل التعريف بالمشاركات وأبرز الحالات التي يتم التعامل معها.

Advertisements

من جانبه ذكر غالب بن مستور الحارثي مدير إدارة التطوع بالطائف أن البرنامج أتى على فترتين للمتطوعين والمتطوعات، حيث تخلل البرنامج محاضرة تنشيطية والتعريف برموز الحالات الإسعافية التي تستخدمها الهيئة، كما تم التعرف على كيفية استعمال الأجهزة اللاسلكية حيث استفاد من البرنامج أكثر من ١٠٠ متطوع ومتطوعة.

وفي نهاية البرنامج قدّمت إدارة التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف شكرها وتقديرها لمستشفى الصحة النفسية بالطائف؛ وذلك نظيراً لتعاونها الدائم في إنجاح برامج الهيئة، كما قدمت شكرها للمتطوعين والمتطوعات المشاركين في البرنامج التأهيلي.