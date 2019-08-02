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مقتل 19 جندياً يمنياً في هجوم إرهابي على معسكر المحفد
متابعات الخليج 365 - متابعة
لقي 19 جندياً يمنياً على الأقل مصرعهم في هجوم شنته عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي على معسكر المحفد في محافظة أبين.
وتمكّنت قوات الحزام الأمني في مديرية المحفد من السيطرة على معسكر تابع لها بعد ساعات من تعرضه لهجوم من مسلحي تنظيم القاعدة الإرهابي.
وجاءت عملية استعادة معسكر المحفد بعد قدوم تعزيزات من أبين لدعم قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الشبوانية، حيث تمكنت من طرد التنظيم الإرهابي من المعسكر الذي اضطرت قوات الحزام الأمني للانسحاب منه.
وقالت مصادر أمنية إن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين انتهت بطرد مسلحي تنظيم القاعدة من المعسكر وإجبارهم على الفرار نحو الجبال.
وأفادت المصادر في وقت سابق أن قوات الحزام الأمني، وبإسناد من طيران الأباتشي، تصدّت لهجوم كبير شنّه عناصر من تنظيم القاعدة على معسكر الحزام الأمني في مدينة المحفد، واستخدمت فيه مختلف الأسلحة.
وذكرت المصادر أن الهجوم الذي شنته عناصر من تنظيم القاعدة يُعتقد، أن هدفه إسقاط مدينة المحفد والسيطرة على معسكر الحزام الأمني.
وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، لكن المصادر الأمنية ذكرت أن 19 جندياً من الحزام الأمني قُتلوا بعد أن تعرضت نقاط تفتيش والمعسكر الكائن في المحفد لهجوم غادر من قبل مسلحي القاعدة”.
الجدير بالذكر أن قوات الحزام الأمني في اليمن كانت قد تعرّضت لهجمات عديدة، تم التصدي لها بنجاح، بعد شنها حملات عديدة لمطارة المجاميع الإرهابية.
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