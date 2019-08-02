شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس اليوم «الجمعة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الجمعة) أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان،عسير،الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر وأجزاء من منطقة نجران، كما يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة يصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط. وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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كما نبهت«الأرصاد» من تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظات الطائف وميسان، والعرضيات، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

ودعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من جهتها المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

وأضافت الهيئة عن احتمالية تكون سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.