السعودية | بعد القرارات الجديدة.. 6 نقاط مهمة للمرأة السعودية

شكرا لقرائتكم بعد القرارات الجديدة.. 6 نقاط مهمة للمرأة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - جاءت قرارات مجلس الوزراء السعودي الملحقة بمراسيم ملكية بتاريخ 27/11/1440 الموافق 30 تموز/يوليو 2019، فيما يخص التعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية تحديداً داعمة للمرأة السعودية.
ومن النقاط التي يجب على المرأة السعودية معرفتها هي:
- يكفل النظام حصولها على جواز سفر بنفسها أسوة بالرجل.
- يحق لها السفر بعد بلوغ 21 عاماً.
- كذلك يحق لها التبليغ عن المولود بصفتها أمه، بعد أن كانت في الماضي لا تستطيع.
- من حقها طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية.
- يحق للمرأة التبليغ عن حالات الوفاة بعد أن كان الأمر يقتصر على الذكور البالغين 18 عاماً فأكثر.
- ستكون رب الأسرة مناصفة مع الزوج في حالة الأبناء القصّر.
ومن المنتظر البدء بتطبيق هذه التعديلات بعد صدور اللائحة التنفيذية لذلك.
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