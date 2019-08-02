السعودية | شاهد الضباب يعانق أبها.. لحظات ساحرة ومناظر لا تنسى

شكرا لقرائتكم شاهد الضباب يعانق أبها.. لحظات ساحرة ومناظر لا تنسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في مشاهد ساحرة غطى الضباب الكثيف مدينة أبها جنوب السعودية، وعانق جبالها في أول أيام آب/أغسطس.

ووثقت عدسة المصور عبدالعزيز مخافة منظر الضباب وهو يعانق المدينة.

وقال مخافة لـ"العربية.نت": "غالباً ما يكون شهر أغسطس فيه الضباب بأوقات الصباح الباكر"، لافتاً إلى أن الضباب يعتبر إحدى سمات أجواء أبها خلال هذا الشهر، كما أنه مغرٍ لعشاق التصوير لالتقاط اللحظات الساحرة.

وأوضح مخافة أنه تم التصوير صباح الخميس من جبل ذرة وسط أبها، مشيراً إلى أن المصطافين وزوار أبها يستمتعون في هذه الأيام بأجواء ومناظر لا تنسى.