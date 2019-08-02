فعلياً تغيير “نظام وثائق السفر والأحوال المدنية” للمرأة السعودية || لا وجود لولاية الرجل...

أقرت المملكة العربية السعودية، التغييرات الجديدة على نظام الوثائق للسفر وقانون الأحوال المدنية للمرأة السعودية، بحيث يسمح لها ولأول مرة السفر دون ولاية الرجل، وقد أكدت صحيفة “أم القرى” الصحيفة الرسمية بالسعودية، على إعتماد خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز”، للتعديلات على نظام وثائق السفر وقانون الأحوال المدنية للمرأة السعودية.

وقد نوهت صحيفة “ام القرى” بالأمس عن صدور هذا القرار، على أن يتم نشره رسمياً في عددها الصادر اليوم الجمعة بالتفاصيل، وتعتبر هذه التعديلات إنتصار جديد للمرأة السعودية ينضم لحركة التغيرات التي تشهدها المملكة في ضوء رؤية 2030، التي تهدف للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

تعديلات قانون الولاية في السفر

تعديل المادة “الثانية”، لتسمح بمنح جواز السفر لكل من يتقدم بطلب ذلك من حاملى الجنسية السعودية، وذلك حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية، إمكانية السماح لوزير الداخلية، بإصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة، لأى شخص من غير حاملي الجنسية السعودية، لإستخدامه في سفره خارج المملكة ثم العودة مرة آخرى، وتحدد حالات إصدار وسحب جواز السفر أو تذكرة المرور المؤقت حسب اللائحة التنفيذية. يمنح الذكر والأنثى نفس الحقوق في حالة السفر، إذا ما تجاوز سن الشخص 21 عاماً. اقتصر القانون بإلزام استخراج تصاريح السفر على “الحضانة- القصر- المتوفى وليهم” فقط. الغاء المادة “الثالثة” والتي تنص على “أن يشمل جواز السفر زوجة حامله وبناته غير المتزوجات وأبنائه القصر”.

تعديلات قوانين الأحوال المدنية والشخصية للمرأة السعودية