النيابة العامة – “ادخل” رابط التقديم على وظائف النيابة العامة 1441 هجريا...

متابعة لآخر الأخبار المتعلقة بالوظائف الشاغرة في المملكة العربية السعودية، النيابة العامة قد أعلنت عبر موقعها اللإلكتروني اليوم عبر بوابة التوظيف عن فتح باب التقديم على وظائف ملازم تحقيق لعام 1441 هجريا، نتابع معكم عبر موقعنا تفاصيل وشروط التقديم على وظائف النيابة العامة 1441 هجريا عبر موقعنا.

متابعينا الكرام سننقل لكم عبر موقعنا رابط التقديم على النيابة العامة وظائف كذلك آلية التقديم، أسرة موقعنا تتمنى لجميع المتقدمين التوفيق.

النيابة العامة

أعلنت النيابة العامة عبر تصريح لها على موقعها الإلكتروني المخصص للوظائف الشاغرة بوابة التوظيف عن مسمى وظيفي هو ملازم تحقيق وذلك وفق مجموعة من الشروط نستعرضها لحضراتكم خلال التقرير.

وظائف النيابة العامة

تم الإعلان عن شروط معينة للتقديم عبر وظائف كادر أعضاء النيابة العامة بمرتبة ملازم تحقيق وهي كالتالي:

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أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

لابد من حسن السير والسلوك

لابد أن يتمتع بالأهلية اللازمة

لابد من الحصول على شهادة في إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو الحصول على شهادة أخرى معادلة لها، أو الحصول على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو شهادة معادلة لها، وفي حالة تقديم شهادة معادلة لابد من النجاح في امتحان خاص يعقد من أجل هذا الغرض.

الحصول على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد

لابد من أن يكون لائق طبيا

ألا يكون قد حكم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة، أو صدر ضده أي أحكام أو قرارات تأديبية بالفصل في وظيفة عامة أو خاصة

لابد من اجتياز الاختبار الذي سيتم عقده

ألا يكون موظفا حكوميا في أي جهة حكومية تابعة للمملكة العربية السعودية.

النياية العامة ملازم تحقيق

في كون توافر الشروط الموضحة أعلاه على المتقدم لوظائف النيابة العامة ملازم تحقيق لابد من الموافقة على الإقرارات التالية:.

لم يسبق الحكم عليه بحد شرعي أو جريمة

لم يكن موقوفا للتحقيق حاليا

يتعهد الموافقة على تعيينه بأي منطقة يرشح لها

يتعهد بعدم الزواج غير سعودية

يتحمل مسئولية استبعاد طلبه في حالة عدم صحة الشروط

النيابة العامة وظائف 1441

يتم التقديم عبر النيابة العامة وظائف بدءاً من اليوم الجمعة الموافق 01/12/1440 هجريا، وينتهي بتاريخ 04/12/1440 هجريا.

رابط التقديم على وظائف النيابة العامة

لمن يرغب في التقديم على الوظائف الشاغرة المعلنة من قبل النيابة العامة على الرابط التالي من هنا، كما يمكنكم التعرف على المزيد من المعلومات بخصوص وظائف النيابة العامة من هنا