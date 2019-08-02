بالصور: انطلاق فعاليات النسخة الثانية لمهرجان ولي العهد للهجن ضمن موسم الطائف

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه االله – أطلق الاتحاد السعودي للهجن مساء اليوم فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية وذلك بقرية الهجن في حديقة الملك فيصل بالطائف. وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن أمين الاتحاد الدولي الهجن المشرف العام على مهرجان ولي العهد للهجن محمد حماد البلوي أنّ فعاليات المهرجان تتخطى حاجز الـ 20 فعالية متنوعة خصّصت لتناسب جميع الشرائح العمرية مشيراً إلى أنها تشمل عروضا للفنون التشكيلية والمنحوتات ومرسماً للأطفال تتخلّلها معزوفات كاملة على الطبول، فضلا عن العرض الماسي وعروض النار والعروض المتجوّلة والعزف على البيانو من ارتفاع 5 أمتار وعروض الليزر وفرقة المستحيل والعروض الفنية كما خصّصت مدينة للسيرك للعروض البهلوانية والترفيهية للأسر في منطقة الترفيه والتحديات الرياضية المتنوعة.

وبيّن البلوي أنّ قرية الهجن تتضمّن كذلك متحفاً يعرض أكبر مجسّم للهجن ومركزاً للسوق الشعبي الذي يحوي 24 متجرًا متنوعًا ما بين الحرف اليدوية والفخاريات والمأكولات الشعبية وغيرها، إضافة إلى الخيمة المخصّصة للحكاوي والقصائد الشعرية التي تناولت الهجن وتاريخها العريض في حضارة أبناء الجزيرة العربية . وأشار البلوي إلى أنّ مهرجان سمو ولي العهد في نسخته الثانية يتضمّن تنفيذ 439 شوطًا على ثلاث مراحل, يبدأ بالمرحلة التنشيطية لجميع الفئات العمرية بأشواط بلغ عددها 218 شوطًا، فيما تتضمّن المرحلة الثانية أشواط الماراثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية بعدد 48 شوطًا، بينما ستتضمّن المرحلة الثالثة الأشواط الختامية للمهرجان بعدد 173 شوطًا، مبيّنا أنّ مهرجان ولي العهد للهجن حقّق في عامه الأول حضوراً لافتاً دخل على إثره موسوعة جينيس القياسية بعد أن شارك فيه أكثر من 11 ألف مطية .

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