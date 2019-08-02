أمير القصيم يزور المركز التوجيهي لهيئة الأمر بالمعروف في مدينة الحجاج

زار الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم المركز التوجيهي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، وذلك بمدينة الحجاج بمنطقة القصيم.

وجاءت الزيارة ضمن جولة الأمير فيصل التفقدية للمدينة، والتي تعد إحدى محطات عبور الحجاج بالمنطقة، والقادمين برًا من دول الخليج وغيرها لأداء مناسك الحج، واستقبله مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الشيخ صالح بن علي العميرة؛ حيث اطلعه على ما يقدم لحجاج بيت الله الحرام من قبل الأعضاء العاملين والذين تم تأهيلهم بدورات تدريبية مهارية وشرعية في حسن التعامل مع الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم.

كما اطلع أمير منطقة القصيم على ما يحتويه المركز من تجهيزات وخدمات وبرامج توعوية وتوجيهية ووقائية عبر شاشات عرض مرئية، ولوحات إرشادية تفاعلية، ومواد توعوية مقروءة ومسموعة ومرئية، وما يحتويه من تطبيقات رقمية، ومنصات توعوية بـ15 لغة حيّة لتوعية الحجاج وتوجيههم، فضلًا عن الوسائل الرقمية الحديثة.

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وأشاد أمير منطقة القصيم بالجهود المبذولة، وبالتطور الملموس في تنفيذ العمل من خلال تحويل العديد من المنتجات التوعوية للعرض بطرق رقمية وتقنية؛ لتسهيل التواصل وتحقيق الأهداف التوعوية والتوجيهية.

من جانبه نوَّه العميرة بالجولة التفقدية، كونها امتدادًا لمتابعة أمير منطقة القصيم، الكريمة لهذه المدينة والتي تخدم حجاج بيت الله الحرام؛ حيث حملت هذه الدولة المباركة حفظها الله على عاتقها خدمة ضيوف الرحمن منذ أن تطأ أقدامهم أرض الحرمين الشريفين وحتى مغادرتها وتسهيل أداء مناسكهم بيسر وسهوله مستشعرين شرف المكان والزمان، مشيرًا إلى ما يجده الفرع من متابعة وتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بالعمل المتواصل وتنفيذ الخطط والبرامج لضمان تقديم أرقى الخدمات على أكمل وجه، امتدادًا لتطلعات ولاة الأمر.

وفي ختام الزيارة قدم مدير عام الفرع هدية تذكارية لأمير منطقة القصيم بهذه المناسبة، كما قدم شكره على ما يقدمه من دعم واهتمام لفرع الرئاسة العامة بالمنطقة ليقوم بواجبه المناط به على أكمل وجه.