ملتقى تعريفي لمتطوعي الهلال الأحمر بـ«موسم الطائف»

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة التطوع ملتقى تعريفيًّا لمتطوعيها بموسم الطائف، وذلك بالتعاون مع مستشفى الصحة النفسية.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف، أن إدارة التطوع عملت على هذا البرنامج، ضمن الخطط التي وضعتها من أجل التعريف بالمشاركات وأبرز الحالات التي يتم التعامل معها.

وذكر غالب بن مستور الحارثي، مدير إدارة التطوع بالطائف، أن البرنامج أتى على فترتين للمتطوعين والمتطوعات؛ حيث تخلل البرنامج محاضرة تنشيطية والتعريف برموز الحالات الإسعافية التي تستخدمها الهيئة، كما تم التعرف على كيفية استعمال الأجهزة اللاسلكية؛ حيث استفاد من البرنامج أكثر من 100 متطوع ومتطوعة.

وفي نهاية البرنامج، قدمت إدارة التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف شكرها وتقديرها لمستشفى الصحة النفسية بالطائف، وذلك نظير تعاونها الدائم في إنجاح برامج الهيئة، كما قدمت شكرها للمتطوعين والمتطوعات المشاركين في البرنامج التأهيلي.