ختام ناجح للأسبوع الرياضي النسائي الأول بالجوف

اختتمت، أمس الخميس، فعاليات الأسبوع الرياضي النسائي الأول بالجوف، والذي نظمته الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة.

وشهد ختام الأسبوع فعاليات مسرح الطفل وجوائز مقدمة من سجون منطقة الجوف، وشاركت فرقة الأوركيد للأطفال؛ حيث قدمت استعراضًا ممتعًا، كما اشتمل الختام على رياضة الزومبا التي أداها نادي بيت اللياقة وفعاليات رياضية للأطفال، كما وزعت الأمانة لليوم الرابع الهدايا للجمهور وأجهزة ذكية .

وقدمت هيئة الرياضة، ممثلة في مشرفة الأسبوع الرياضي النسائي، عفاف الشمري، دروعًا وشهادات شكر لجميع الجهات المشاركة وشكرًا خاصًا للجان المنظمة والشركاء والداعمين والمساهمين والأندية الرياضية خلال هذا الأسبوع .

Advertisements

وأكدت عفاف الشمري أن الأسبوع الرياضي أثبت قدرة المرأة على ممارسة أنواع الرياضات معلنة للحضور قرب موعد البرنامج الثاني بموافقة من الهيئة العامة للرياضة بعد اعتمادها نجاح هذا البرنامج .

وكان الأسبوع الرياضي الذي أقيم، برعاية حرم أمير الجوف، على مدى 4 أيام، ركز على عدد من المحاور المهمة، استعرضت تمازج الرياضة النسائية والأندية الرياضية من خلال استخدام الملاعب المختلفة بما يسهم في تطوير الرياضة النسائية السعودية .

يذكر أن هذه الفعاليات تُقام لأول مرة في منطقة الجوف، وكانت نسائية بالكامل، ولاقت قبولًا واستحسانًا من النساء، وخلقت حراكًا لممارسة النشاطات الرياضية النسائية والترفيهية والثقافية.