حج / الشؤون الإسلامية تسخّر أسطولاً من الحافلات الحديثة لتنقلات ضيوف خادم الحرمين الشريفين



مكة المكرمة 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس

جهزت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، مئات الحافلات الحديثة المزودة بالشاشات التفاعلية لإرشاد الحجاج بلغات عالمية، لاستقبال ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين وذلك خلال موسم حج عام 1440هـ، والتي تسعى من خلالها إلى توفير كل ما من شأنه خدمة وراحة ضيوف الرحمن وتيسير تنقلهم بكل يسر وسهولة منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم بعد أداء النسك.

وسيبدأ عمل الحافلات ابتداءً من اليوم الجمعة بعد أن جرى تجهيزها وتهيئتها فنياً لتوفير النقل الآمن والميسر للحجاج من وإلى منافذ الوصول.

وتعمل الوزارة على تحديث الحافلات بشكل مستمر، وتأمين الكوادر المدربة والمؤهلة بشكل جيد بما يحقق الراحة لضيوف الرحمن وفق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - وتوفير سبل النقل المريح لحجاج البيت العتيق لرحلة المشاعر المقدسة وما بين جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

يذكر أن عدد المستضافين هذا العام الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة بلغ "6000" حاج وحاجة من مختلف دول العالم، ليصل إجمالي عدد الضيوف الذين استضافهم البرنامج منذ انطلاقته في عام 1417هـ، لـ(53,747) حاجاً وحاجة من مختلف دول العالم، وحظي بإشادة كبيرة على المستويين المحلي والدولي.

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10:36ت م

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