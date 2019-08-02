وصول 801.968 حاجاً إلى المدينة المنورة

جدة - عمرو شويل المدينة المنورة- الخليج 365:

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس 801.968 حاجاً وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 606.881 حاجاً غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة ليوم أمس 195.043 حاجاً.