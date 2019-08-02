السعودية | النائب العام يوجه بالقبض على مطلقي النار في إحدى المناسبات

شكرا لقرائتكم النائب العام يوجه بالقبض على مطلقي النار في إحدى المناسبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه النائب العام السعودي، سعود المعجب، مساء الخميس، بسرعة القبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو وهم يطلقون النار من أسلحة رشاشة في إحدى المناسبات.

جاء ذلك بناء على ما تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة لمقطع فيديو متداول ظهر فيه مجموعة من الأشخاص يقومون بإطلاق النار من أسلحة رشاشة.

وطالب المعجب باتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهم، فيما أكدت النيابة العامة أنها ستقوم بواجبها بحزم تجاه كل من يخالف الأنظمة المعاقب عليها جزائياً وبما يحمي المجتمع.