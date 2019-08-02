الان تتابع تفاصيل الوظائف بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الدمام- الخليج 365: أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام من خلال بوابة التوظيف عن توفر وظائف طبية وإدارية شاغرة لذوي الخبرة. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية: رئيسة ممرضة – مستشفى الولادة والأطفال. ممرضة مدير وحدة العناية المركزة – مستشفى الولادة والأطفال. ممرضة مدير – الأورام الطبية الذكور. Advertisements مساعد طبيب باطنية كلى – مستشفى بقيق العام. أخصائي مختبر علم أجنه غير طبيب – أخصائي مختبرات (مستشفى الولادة والأطفال). أخصائي استشاري طب الأورام (مستشفى الولادة والأطفال). وللتقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي : https://kfshcareers.talentera.com/ar/job-search-results/

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