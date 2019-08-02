أكثر من ٢٠٠ طن فواكه ومليون ونصف ريال حجم مبيعات مهرجان الفاكهة بطبرجل

حقق مهرجان الفاكهة بطبرجل على مدى خمسة أيام ومنذ انطلاقته عائدًا جيدًا مع ختامه؛ حيث حقق مبيعات تجاوزت 200 طن من الفاكهة المتنوعة، والتي عرضها وسوّق لها العارضون بالمهرجان .

وقال محافظ طبرجل، رئيس اللجنة العليا للمهرجان عبيد الفليح الحربي، إن كثيرًا من المزارعين عمد إلى إبرام عقود بيع مباشرة للمنتجات مع مستثمري سوق الفواكه بالمنطقة والمناطق المجاورة .

وأضاف الحربي أن حجم المبيعات التي تمت بناء على إحصائيات اللجنة التنفيذية لمهرجان الفاكهة بطبرجل بلغت حوالي مليون ونصف المليون ريال، وشملت بيع أصناف الفاكهة ومنتجاتها بالإضافة إلى مبيعات السجاد والسدو، والتي شكلت أكثر من 60 منفذ بيع داخل المهرجان، وأقسام الأكلات الشعبية التي بلغت 20 قسمًا يقدم أكلات مختلفة من أهمها ورق العنب والمربيات، فضلًا عن عربات الفود ترك وألعاب الأطفال المصاحبة للفعاليات .

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وأكّد الحربي أن النسخة الأولى من مهرجان الفاكهة بطبرجل ستكون لبنة أساسية وقاعدة صلبة لإقامته في الأعوام المقبلة.

من جانبهم، قدم المزارعون في طبرجل شكرهم للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، على الموافقة على إقامة هذا المهرجان ودعمه ومتابعته المستمرة له .

وكرمت اللجنة المنظمة للمهرجان صحيفة «عاجل» الإلكترونية نظير تغطيتها المهرجان وإبراز فعالياته وجهودها في نقل كل ما يدور في المنطقة من فعاليات ومهرجانات وندوات، جعلت ذلك في متناول المتلقي والقارئ، كما تم تكريم مراسل الصحيفة في منطقة الجوف.