السفارة الصينية بالسعودية تحتفل بالذكرى 92 لتأسيس الجيش الشعبي

أقامت سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية، مساء أمس الخميس، حفل استقبال بمناسبة الذكرى السنوية الـ92 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، في فندق قصر الرياض.
وكان في استقبال الحضور، السفير الصيني لدى المملكة تشن ويتشينج، والملحق العسكري الصيني لين لي.
وبدأ الحفل بكلمة ألقاها الملحق العسكري الصيني، رحب خلالها بالحضور، منوهًا بعمق العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في شتى المجالات.
واستعرض في كلمته تاريخ القوات المسلحة الصينية ومراحل تطورها على مر السنين، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن تاريخ الجيش الصيني.
من جانبه نوه المستشار بالسفارة جوشينج لونج، بما تشهده المملكة من تطور تنموي متسارع في شتى المجالات، مؤكدًا أن الزيارات المتبادلة بين قيادتي المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية كان لها بالغ الأثر في عقد شراكات استراتيجية واسعة بين البلدين.
وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية.
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