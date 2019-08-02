

نيويورك 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس

أدان الأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن الدولي الخميس الجولة الأخيرة من الاختبارات الصاروخية الكورية الشمالية التي أثارت مخاوف من أن تُطور بيونغ يانغ أسلحة أكثر تقدما.

وحضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا كوريا الشمالية على اتخاذ خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي بشكل كامل ويمكن التحقق منه ولا رجعة فيه، والدخول في مفاوضات ذات مغزى مع الولايات المتحدة الأمريكية، على النحو الذي تم التوافق عليه بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 30 يونيو خلال الاجتماع بين الرجلين في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريّتين.

وقالت الدول الأوروبية بمجلس الأمن في بيان مشترك إن بذل كوريا الشمالية جهودا جدية لاستئناف الحوار الدبلوماسي والتقدم نحو نزع السلاح النووي، هي الوسيلة الأفضل لضمان أمن شبه الجزيرة الكورية واستقرارها فضلا عن مستقبل أفضل للشعب الكوري الشمالي.

وأضافت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن العقوبات الدولية يجب أن تظل سارية وأن تنفذ بالكامل حتى يتم تفكيك برامج الصواريخ النووية والبالستية لكوريا الشمالية. من الضروري أن يُظهر مجلس الأمن وحدة في ما يتعلق باحترام قراراته.

// انتهى //

07:32ت م

0008





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / الأعضاء الأوروبيون بمجلس الأمن يدينون الاختبارات الصاروخية الكورية الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.