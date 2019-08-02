تعرف على توقيت إيداع مساعدة المقطوعة شهر ذي الحجة 1440هـ

تقدم دولة المملكة العربية السعودية مساعدة المقطوعة من أجل المساهمة في مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، وهي عبارة عن مبلغ مالي مقدم للأسر السعودية ذات الدخل المنخفض او الأسر المحتاجة ولا تقدر على تلبية إحتياجاتها، ويبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية عن الموعد الرسمي لإيداع مساعدة المقطوعة، وذلك بسبب إقتراب موعد عيد الأضحي المبارك، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف مساعدة المقطوعة التي ستوفرها المملكة لشهر ذو الحجة 1440 هـ.

موعد إيداع مساعدة المقطوعة

يبحث الكثير من المهتمين في الضمان الإجتماعي عن توقيت صرف مساعدة المقطوعة التي توفرها المملكة عن شهر ذي الحجة 1440هـ، وقد ذكرت العديد من المصادر على أن لم يتم تحديد صرف مساعدة المقطوعة التي توفرها المملكة عن شهر ذو الحجة 1440هـ، حيث لم يتم تحديد موعد بخصوص موعد صرف وإيداع مساعدة المقطوعة عن شهر ذو الحجة 1440، ويأمل الكثير بأن يتم صرفها خلال الأيام القليلة القادمة.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة