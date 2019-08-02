اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية



طوكيو 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم على انخفاض.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 36ر509 نقطة ، أو 36ر2% ، ليصل إلى 63ر21031 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 92ر33 نقطة، أو 16ر2% ، ليصل إلى 43ر1533 نقطة.

// انتهى //

06:17ت م

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