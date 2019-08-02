الشيخ المطلق: لا يجوز الحج بدون تصريح.. ويجب طاعة ولي الأمر في تنظيم الحج والصبر على ذلك

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، أنه لا يجوز الحج بدون تصريح. وقال المطلق عبر حسابه في “تويتر” إنه من الواجب طاعة ولي الأمر في تنظيم الحج والصبر على ذلك ولو خالف الهوى، مشيراً إلى أن تنظيم أمور الحج وتخفيف الزحام من مسؤوليات ولي الأمر.

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